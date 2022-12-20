США выделят Украине почти $45 млрд США выделят Украине и союзникам по НАТО $44,9 млрд в рамках бюджетного законопроекта

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Законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году на сумму $1,7 трлн, внесенный в Конгресс США, предполагает выделение $44,9 млрд в качестве новой экстренной помощи Киеву и союзникам США по НАТО, говорится в заявлении на сайте комитета по бюджетным ассигнованиям. В законопроект включены расходы в $858 млрд на оборону и $722,5 млрд на траты, не связанные со сферой обороны.

Законопроект включает $44,9 млрд на оказание чрезвычайной помощи Украине и нашим союзникам по НАТО, — сказано в сообщении.

Politico ранее сообщал, что со временем помощь Украине со стороны американского конгресса станет замедляться, чего уже ожидают местные чиновники. По словам журналистов, политики начали проводить консультации с республиканцами, взявшими под контроль палату представителей. Издание подчеркивает, что Республиканская партия не отличается единством во взгляде на предоставление помощи украинской стороне.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон направит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. В него войдут артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм, а также новое вооружение для укрепления оборонных возможностей и противостояния угрозам, в том числе атакам беспилотников. Кирби ранее отмечал, что администрация США ведет переговоры с конгрессом о выделении Киеву дополнительной помощи в размере $37,7 млрд, в том числе $21 млрд военной помощи.