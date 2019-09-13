Директор американского Агентства по международному развитию Марк Грин сообщил, что выделенные средства пойдут на возведение временных укрытий, продукты, лекарства, воду и так далее.
В данный момент на островах находятся более сотни сотрудников Агентства, 12 сентября в Майами прибыл гуманитарный груз весом в 47 тонн для распределения среди жителей Багам, пострадавших от урагана «Дориан», передаёт
Как писал News.ru ранее, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести на Багамах после урагана «Дориан». Об этом сообщили власти архипелага.