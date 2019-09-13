https://static.news.ru/photo/5615051a-d5a5-11e9-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Директор американского Агентства по международному развитию Марк Грин сообщил, что выделенные средства пойдут на возведение временных укрытий, продукты, лекарства, воду и так далее.

В данный момент на островах находятся более сотни сотрудников Агентства, 12 сентября в Майами прибыл гуманитарный груз весом в 47 тонн для распределения среди жителей Багам, пострадавших от урагана «Дориан», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, около 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести на Багамах после урагана «Дориан». Об этом сообщили власти архипелага.