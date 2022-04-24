США выделят $713 млн военной помощи Украине и другим странам

США выделят $713 млн в качестве военной помощи Украине и ещё 15 странам, являющимся союзниками и партнёрами Вашингтона. Киев получит $322 млн из них, передаёт Associated Press со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина. Таким образом общая сумма американской поддержки Киева с начала спецоперации превысила $3,7 млрд.

О предоставлении помощи высокопоставленные чиновники заявили в ходе своего визита в Киев. Они пояснили, что в этот раз финансирование будет отличаться от помощи, оказываемой США Украине и другим государствам ранее.

Это не пожертвование истощенных запасов Министерства обороны США, а скорее наличные деньги, которые страны могут использовать для закупки материалов, которые им могут понадобиться, — говорится в статье.

Блинкен и Остин уточнили, что оставшаяся часть упомянутой суммы, будет разделена между членами НАТО и другими странами, которые оказывали военную помощь Киеву с начала российской военной операции.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $800 млн. Он предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов. Байден также добавил, что Киев получит от Вашингтона прямую экономическую помощь в полмиллиарда долларов.