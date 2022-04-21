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США

США выделили Украине военную помощь на $800 млн

17:13, 21 апреля 2022
США выделили Украине военную помощь на $800 млн Американская полевая буксируемая 155-мм гаубица M777 Фото: Sgt. Jennifer Andrade/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского президента Джо Байдена, он предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов, сообщает РИА Новости.

Наряду с предоставлением вооружением США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере передачи разведывательных данных.

Байден также добавил, что Киев получит от Вашингтона прямую экономическую помощь в полмиллиарда долларов.

Ранее в Пентагоне заявили, что группу украинских военных обучат обращению с американскими гаубицами. В ведомстве уточнили, что осваивать данный вид оружия они будут за пределами своей страны.

В МИД России отметили, что за последние полтора месяца США поставили Украине оружия на $1,65 млрд. В ведомстве выразили опасение, что это оружие может оказаться в итоге на чёрных рынках других стран, поскольку киевские власти не могут обеспечить безопасное его хранение.

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