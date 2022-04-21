США выделили Украине военную помощь на $800 млн

США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского президента Джо Байдена, он предусматривает передачу Киеву гаубиц и тактических дронов, сообщает РИА Новости.

Наряду с предоставлением вооружением США продолжат оказывать Украине поддержку в сфере передачи разведывательных данных.

Байден также добавил , что Киев получит от Вашингтона прямую экономическую помощь в полмиллиарда долларов.

Ранее в Пентагоне заявили, что группу украинских военных обучат обращению с американскими гаубицами. В ведомстве уточнили, что осваивать данный вид оружия они будут за пределами своей страны.

В МИД России отметили, что за последние полтора месяца США поставили Украине оружия на $1,65 млрд. В ведомстве выразили опасение, что это оружие может оказаться в итоге на чёрных рынках других стран, поскольку киевские власти не могут обеспечить безопасное его хранение.