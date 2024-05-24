США выделили Украине очередную партию оружия Блинкен: США выделили Украине очередную партию оружия на $275 млн

Фото: defense.gov

Вашингтон выделил Киеву очередную партию оружия на $275 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в новый пакет войдут снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства, передает ТАСС.

Он добавил, что выделенная ранее помощь Украине уже «достигла линии фронта». Госсекретарь подчеркнул, что новая будет отправлена в сжатые сроки. Выделение нового пакета вооружений стало частью усилий Вашингтона, призванных помочь Киеву «отразить наступление России у Харькова», отметил Блинкен.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине собрали почти €1 млрд в рамках нового пакета помощи. По ее словам, эти средства собраны на украинскую ПВО. По словам Бербок, Киеву требуется срочное предоставление больших возможностей для противовоздушной обороны.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что Украина получит оружие от Германии на €7 млрд в 2024 году, пообещав не бросать республику. Он добавил, что Берлин предоставит Киеву третий ЗРК Patriot, что было нелегким решением, потому что у ФРГ их не так много.

До этого президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь на сумму $400 млн. По информации СМИ, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.