https://static.news.ru/photo/e4730568-db0a-11e9-9f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: endlesssupplies.blogspot.com

Руководство США выдало визы иранским президенту и министру иностранных дел Хасану Рухани и Джаваду Зарифу.

Об этом сообщил представитель постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи. Это было сделано для того, чтобы они могли посетить предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передаёт ТАСС . Она состоится на следующей неделе.

Как писал News.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любое нападение на его страну усилит напряжённость в регионах Персидского залива и приведёт к «тотальной войне» с многочисленными жертвами. Таким образом он ответил госсекретарю США Майклу Помпео, заявившему, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон обвиняет Тегеран, является «актом войны».