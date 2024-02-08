США выдали России объявленного в международный розыск насильника детей США выдали обвиняемого в насилии над девятилетним мальчиком россиянина

Фото: ice.gov

США выдали России Игоря Лекомцева, которого обвиняют на родине в сексуальной эксплуатации детей, сообщила американская иммиграционная и таможенная служба. Россиянина депортировали из Штатов 26 января, от его рук пострадал девятилетний мальчик.

26 января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США Сиэтла депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают в родной стране по обвинениям, связанным с эксплуатацией детей, — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, Лекомцев въехал в США в 2017 году по туристической визе. В 2020 году сотрудники полиции арестовали мужчину, получив данные о том, что его разыскивают в родной стране. В службе подчеркнули, что ни один преступник, где бы он ни скрывался, не уйдет от ответственности.

Как отмечали в МВД, россиянин в июле 2014 года совершил насильственные действия сексуального характера, пострадавшим оказался девятилетний мальчик. Мужчину объявили в международный розыск. Российское ведомство подтвердило, что Лекомцева задержали и доставили в Москву в рамках взаимодействия между правоохранительными органами РФ и США.

Ранее жителя поселка Северный в Новокузнецком районе Кемеровской области заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми. По данным Telegram-канала Baza, неоднократно судимый мужчина является отцом еще пятерых сыновей. Уточняется, что фигурант совершал насилие над девочками 17, 15 и 14 лет в период с 2021 по 2023 год.