США выбили своим гражданам приоритет при эвакуации из сектора Газа WSJ: граждане США первыми покинут сектор Газа в рамках эвакуации

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Граждане США смогут покинуть территорию сектора Газа одними из первых, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, эвакуация будет осуществляться через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом.

Как пишет WSJ, после американцев анклав покинут люди с двойными гражданством и жители региона, имеющие паспорта западных стран. Лишь затем через КПП смогут пройти сотрудники миссии ООН и других гуманитарных организаций. Последними анклав будут покидать работники международных компаний. Согласно оценке американских властей, на данный момент на территории сектора Газа находятся от 500 до 600 граждан США.

Ранее уже сообщалось, что власти Египта отказались пропускать через КПП американцев. Граждане США провели несколько часов в ожидании. Позднее Вашингтон провел переговоры с израильской и египетской сторонами, чтобы разрешить возникшую ситуацию. После этого было объявлено, что пропускной пункт откроют 16 октября, причем использовать переход будут не только для эвакуации иностранцев из Газы, но также для доставки гуманитарной помощи.

Власти Израиля тем временем готовятся эвакуировать жителей северных регионов страны на границе с Ливаном. Речь идет о 28 населенных пунктах. За эвакуацию граждан несут ответственность местные власти, МВД и Министерство обороны страны.