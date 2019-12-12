Министерство финансов Соединённых Штатов опубликовало сообщение, в котором говорится, что сын президента Никарагуа Даниэль Ортеги попал в чёрный список.
Американские власти не стали уточнять, почему Рафаэль Антонио Ортеги Мурильо попал под санкции. Кроме того, под ограничения попали три базирующиеся в Никарагуа компании, говорится на сайте ведомства.
Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Турции заявило, что подготовка Вашингтоном пакета санкций в отношении Анкары является очередным проявлением неуважения к суверенитету страны, а также к решениям, которые касаются национальной безопасности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен