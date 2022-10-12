США ввели визовые ограничения в отношении ущемляющих права женщин афганцев

Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Власти США ввели визовые ограничения в отношении лиц, ущемляющих права женщин в Афганистане и пытающихся помешать им получать образование. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. его слова приводит ТАСС.

По словам Блинкена, Штаты ограничивают выдачу виз лицам, несущим ответственность «за притеснение женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого». Госсекретарь уточнил, что речь идет в том числе о членах радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Ограничения будут приняты в отношении тех, кто ставит женщинам Афганистана препятствия в получении образования, возможности работать и свободно перемещаться. Американский госсекретарь призвал другие страны последовать примеру США.

При этом конкретный список лиц, попавших под ограничения, не приводится.

Ранее президент США Джо Байден объявил о лишении Афганистана престижного статуса основного американского союзника вне НАТО. Тем самым хозяин Белого дома утвердил решение, которое анонсировал в июле. Афганистан в Вашингтоне признали одним из крупнейших союзников в июле 2012 года. Лишению статуса предшествовал вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года.