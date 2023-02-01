США ввели санкции против связанных с ВПК России физлиц и компаний США ввели санкции против 12 физлиц и 10 компаний, связанных с ВПК России

Вашингтон в очередной раз расширил санкции в отношении России, сообщается на сайте Минфина США. Ограничения введены в отношении 10 физических лиц и 12 компаний, связанных, по мнению Вашингтона, с военно-промышленным комплексом РФ.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против 22 физических лиц и организаций в ряде стран, связанных с сетью для обхода санкций в поддержку российского военно-промышленного комплекса, — говорится в тексте.

В санкционный список внесены граждане и юрлица из России, Болгарии, Израиля, Кипра, Латвии, Сингапура и Узбекистана.

В прошлый раз Вашингтон расширил санкции в отношении России 27 января. Под ограничения попали высокопоставленные сотрудники администрации президента России Александр Харичев и Борис Раппопорт, сотрудники пенитенциарной системы РФ, а также глава избиркома Ростовской области Андрей Буров.

В посольстве России в США заявили, что Москва успешно противостоит попыткам навязать угодную Вашингтону линию поведения. Постоянное расширение ограничительных мер, в первую очередь, приводит к страданиям зарубежных предпринимателей и коммерческих компаний, чьи возможности взаимовыгодно сотрудничать с партнерами из России только сужаются.

Ранее эксперты американского исследовательского центра RAND Сorporation назваличетыре шага, необходимых для завершения конфликта на Украине. В качестве одного из них аналитики указали смягчение антироссийских санкций.