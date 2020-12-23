США ввели санкции против ряда организаций и официальных лиц Белоруссии

https://static.news.ru/photo/91741a16-4538-11eb-be74-fa163e074e61_660.jpg Министерство финансов США Фото: Joebengo/wikimedia.org

Вашингтон ввёл ограничительные меры в адрес нескольких организаций и белорусских официальных лиц. Об этом сообщил американский Минфин.

В стоп-лист попал и заместитель МВД Белоруссии Геннадий Казакевич. Среди организаций — Центральная комиссия по выборам, спецназ «Альфа» и минский ОМОН.

Санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах» в Белоруссии и «последовавшему насильственному подавлению мирных протестов», сказано в пресс-релизе американского ведомства, на который ссылается ТАСС.

Помимо американских санкций Белоруссия столкнулась и с очередными европейскими ограничениями. Третий пакет ЕС принял 17 декабря. Под них попали председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Кроме того, в список попали семь организаций. Правительство Великобритании 18 декабря также приняло решение о расширении санкций против властей Белоруссии. Под ограничения попали 29 человек и семь компаний.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии в начале августа. Согласно официальным данным, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор до настоящего времени в стране не утихают акции протеста. Их участники уверены, что итоги выборов сфальсифицированы. В ЕС выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены.

Минск ответил на третий пакет санкций Евросоюза и расширил список граждан ЕС, которым будет запрещён въезд в республику и Союзное государство.

Между тем экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская побывала в Мадриде. На встрече с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес она сравнила президента Александра Лукашенко с диктатором Франциско Франко. По словам Тихановской, у оппозиции будет сложный переходный период и благодаря опыту и помощи Испании он пройдёт довольно успешно, писал NEWS.ru.