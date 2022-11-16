США ввели санкции против руководителей телерадиокомпании Ирана

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Министерство финансов США

Министерство финансов США ввело санкции против шести высокопоставленных сотрудников Иранской телерадиовещательной корпорации IRIB, сообщается на сайте ведомства. Ограничения введены за «кампании подавления и цензуры» во время освещения общенациональных протестов в исламской республике. К примеру, IRIB подготовил интервью с людьми, которых заставили признаться, что их родственники не были убиты иранскими властями, указано в сообщении.

Системное использование иранским правительством признаний под принуждением свидетельствует об отказе правительства говорить правду своим гражданам и международному сообществу. США по-прежнему привержены поддержке иранского народа, поскольку он продолжает свои мирные протесты, — сказал замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.

Он заверил, что США будут продолжать привлекать иранских чиновников и правительственные учреждения к ответственности за нарушения прав человека и цензуру.

Отмечается, что вся собственность и активы внесенных в санкционный список лиц, расположенные в США, «должны быть заблокированы». Также запрещаются любые сделки со стороны лиц из США, которые связаны с какой-либо собственностью внесенных в список лиц.

Ранее администрация президента США ввела санкции против закупочной сети российского ОПК и связанных с Кремлем элит. Рестрикции приняты в отношении 14 физических и 28 юридических лиц, а «восемь воздушных судов квалифицируются как блокированная собственность». В частности, Вашингтон внес в санкционный список жену, дочерей и сына российского сенатора Сулеймана Керимова, а также связанные с ними компании.