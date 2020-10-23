США ввели санкции против российского института

Российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) попал под санкции Минфина Соединённых Штатов.
Новые меры введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), направленного против Ирана, России и Северной Кореи. Причины введения ограничений на сайте ведомства
Ранее NEWS.ru писал, что статью российских специалистов из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) отказались публиковать в научном журнале из-за санкций, введённых США в отношении РФ.