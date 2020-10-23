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США ввели санкции против российского института

21:12, 23 октября 2020 23
Министерство финансов США Министерство финансов США Фото: CC BY 2.0/Paul Savala/Treasury Department

Российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики (ЦНИИХМ) попал под санкции Минфина Соединённых Штатов.

Новые меры введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), направленного против Ирана, России и Северной Кореи. Причины введения ограничений на сайте ведомства не упоминаются.

Ранее NEWS.ru писал, что статью российских специалистов из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) отказались публиковать в научном журнале из-за санкций, введённых США в отношении РФ.

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