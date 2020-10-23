США ввели санкции против российского института

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Переговоры о возможной поставке Соединёнными Штатами Объединённым Арабским Эмиратам истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 идут нормально и могут быть скоро успешно завершены. Об этом 23 октября заявил американский президент Дональд Трамп.

Этот процесс движется. Надеюсь, что быстро. Это хороший процесс, — цитирует ТАСС главу Белого дома. Против поставок F-35 возражал Израиль, который подчёркивал, что это не предусматривается соглашением о нормализации отношений....