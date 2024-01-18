США ввели санкции против перевозившей российскую нефть компании из ОАЭ

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Вашингтон расширил санкции в отношении российской нефтяной торговли, включив в список ограничений судоходную компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Министерство финансов США. В частности, под санкции подпала компания Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, а также связанные с ней 17 танкеров под флагом Либерии.

Таким образом США ответили на обвинения в обходе установленных «ценовых потолков» на экспортируемую российскую нефть. Отмечается, что в последнее время Штаты расширяют список санкций, затрагивая судоходные компании из различных стран, которые перевозят российскую нефть с превышением установленного ценового потолка.

Ранее в российском Минфине заявили, что в январе 2024 года федеральный бюджет получит 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. При этом отклонение фактически полученных доходов в отрасли от ожидаемого месячного объема по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей.

Также в ведомстве рассказали, что Россия с 15 января направит на продажу иностранную валюту и золото на сумму 69,1 млрд рублей. Отмечается, что ежедневный объем продаж составит 4,1 млрд рублей.