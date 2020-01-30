Власти США ввели санкции в отношении в отношении Организации по атомной энергии Ирана. Её активы теперь заморожены, а сделки с ней третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
Как
Накануне Вашингтон расширил санкционный список по Ирану, добавив в него шесть юридических и двух физических лиц — гражданина Ирана и гражданина Китая.
Ранее NEWS.ru писал, что США расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. Американские власти включили в санкционный список, в частности, Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, и спикера городского заксобрания Владимира Немцева. В Госдуме назвали новые санкции США оскалом «беззубого пса».
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