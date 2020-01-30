https://static.news.ru/photo/2737abf2-437e-11ea-9ce1-fa163e074e61_660.jpg Али Акбар Салехи Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Власти США ввели санкции в отношении в отношении Организации по атомной энергии Ирана. Её активы теперь заморожены, а сделки с ней третьих лиц являются объектом вторичных санкций.

Как сообщается на сайте Минфина, санкции также коснутся и руководителя Организации Али Акбара Салехи.

Накануне Вашингтон расширил санкционный список по Ирану, добавив в него шесть юридических и двух физических лиц — гражданина Ирана и гражданина Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что США расширили антироссийские санкции за счёт чиновников города Севастополя, который американцы и европейцы считают оккупированной частью Украины. Американские власти включили в санкционный список, в частности, Михаила Развожаева, который исполняет обязанности губернатора Севастополя, и спикера городского заксобрания Владимира Немцева. В Госдуме назвали новые санкции США оскалом «беззубого пса».