США ввели санкции против белорусского завода и трех фирм КНР США ввели санкции против трех фирм КНР и МЗКТ из-за связи с Пакистаном

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

США ввели санкции против четырех компаний, в том числе против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) из-за недоказанных связей с Пакистаном, сообщает пресс-служба госдепартамента. Также под ограничения попали китайские компании Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd.

Уточняется, что компании якобы были причастны к передаче специального оборудования Пакистану. Они, таким образом, участвовали в ракетной программе страны, подчеркнули в ведомстве.

Ранее правительство Китая ввело санкции против американских производителей военной техники General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems в связи с продажей оружия Тайваню. Там отметили, что считают это вмешательством во внутренние дела государства. Ограничения вступили в силу с 11 апреля.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если Соединенные Штаты обнаружат свидетельства серьезной поддержки со стороны бизнеса КНР в отношении России в ее конфликте с Украиной, то Китай столкнется с серьезными последствиями. Глава ведомства провела переговоры на этот счет с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу.