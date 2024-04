США ввели санкции против четырех компаний, в том числе против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) из-за недоказанных связей с Пакистаном, сообщает пресс-служба госдепартамента. Также под ограничения попали китайские компании Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co, Ltd и Granpect Co. Ltd.