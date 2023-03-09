США ввели санкции против компаний КНР за помощь Ирану в производстве БПЛА

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Вашингтон ввел санкции в отношении пяти китайских компаний и одного гражданина КНР, которые, по мнению американских властей, оказывают Ирану помощь в производстве беспилотных летательных аппаратов, сообщается на сайте Минфина США. Речь идет о беспилотниках Shahed-136, которые, по утверждению США, Тегеран поставляет России для использования в спецоперации на Украине.

9 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вводит санкции против сети из пяти компаний и одного физического лица по поддержке иранской программы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что эта сеть ответственна за продажу и доставку тысяч компонентов аэрокосмической промышленности, которые могут быть использованы для беспилотников.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян потребовал от властей Украины «настоящих доказательств» того, что Россия использует в ходе спецоперации иранские беспилотники. Он подчеркнул, что Тегеран не поставляет вооружения ни одной, ни другой стороне конфликта и с самого начала СВО настаивает на «политическом диалоге» сторон.