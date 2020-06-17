США ввели санкции против Китая за притеснение уйгуров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон, который позволил властям страны вводить санкции в отношении китайских должностных лиц. Причиной стало притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Американские власти осудили нарушение прав отдельных этнических групп и получили полномочия на введение ограничений,
Гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что «центры по перевоспитанию» ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма. В них уйгуры получают новые навыки, чтобы впоследствии найти хорошую работу.
NEWS.ru писал, что Министерство торговли США включило 33 китайские компании в чёрный список за связь с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в Гонконге, на Каймановых островах и в Китае. Ряд организаций, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
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