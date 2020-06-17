США ввели санкции против Китая за притеснение уйгуров

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал закон, который позволил властям страны вводить санкции в отношении китайских должностных лиц. Причиной стало притеснение мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Американские власти осудили нарушение прав отдельных этнических групп и получили полномочия на введение ограничений, передаёт ТАСС.

Гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что «центры по перевоспитанию» ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма. В них уйгуры получают новые навыки, чтобы впоследствии найти хорошую работу.

NEWS.ru писал, что Министерство торговли США включило 33 китайские компании в чёрный список за связь с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в Гонконге, на Каймановых островах и в Китае. Ряд организаций, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.