США ввели санкции против шести иранцев из-за поставок БПЛА в Россию

Фото: Tasnim News Agency/CC BY 4.0

Минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести иранцев, по данным ведомства, связанных с поставками беспилотников России. Рестрикции коснулись руководителей Qods Aviation Industries (QAI) — ключевого производителя оборонной продукции страны.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определяет шесть руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), — говорится в сообщении.

Уточняется, что Министерство финансов действует в соответствии с исполнительным указом 13382 «Блокирование имущества распространителей оружия массового уничтожения и их сторонников».

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон будет продолжать использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы лишить президента России Владимира Путина оружия. Политик уверена, что «надежда Кремля на поставщиков последней инстанции, таких как Иран, показывает его отчаяние перед лицом мужественного сопротивления Украины».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников в Россию, поэтому местные заводы по производству дронов должны подлежать уничтожению, а поставщиков БПЛА из Ирана нужно арестовывать. Власти Киева утверждают, что Тегеран поставляет Москве беспилотники Mohajer-6 и Shahed-136.

В том, какие технологии Россия может импортировать из Ирана, разбирался NEWS.ru.