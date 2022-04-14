США ввели санкции против хакеров, связанных с Северной Кореей

Санкции в отношении хакерской группировки Lazarus Group ввело Министерство финансов США. Вашингтон подозревает их в связи с Северной Кореей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В чёрный список SDN попал кошелёк с криптовалютой Ethereum. По мнению властей США, он связан с хакерской группировкой. В заявлении американского ведомства также говорится, что группировка базируется в столице Северной Кореи Пхеньяне.

Также заявление о деятельности хакеров сделало Федеральное бюро расследования (ФБР) США. Оно обвинило Lazarus Group вместе с группировкой АРТ3 в краже криптовалюты Ethereum на сумму $620 млн. По мнению спецслужб, хакеры стремились обеспечить доход для действующего режима в КНДР.

Санкции против Lazarus Group США ввели в 2019 году. Ранее к выводу, что за группировкой стоит северокорейское правительство, пришла российская компания Group-IB.

Ранее сообщалось, что хакеры выложили в открытый доступ базу электронных писем Министерства культуры, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области объёмом более 700 гигабайт. В опубликованных злоумышленниками файлах есть информация о зарплатах, увольнениях, а также дефектах объектов культурного наследия.

По данным издания Cybernews, утечка связана с деятельностью хакеров из группировки Anonymous. Эксперты считают, что причиной взлома электронных писем стала эксплуатация уязвимости почтовых серверов, это может говорить о пренебрежении государственными органами политикой кибербезопасности, отмечает газета.