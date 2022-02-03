США ввели санкции против граждан Белоруссии

США вводят визовые рестрикции в отношении ряда белорусских граждан за преследование диссидентов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Поимённый список лиц, попавших под санкции, пока не представлен.

Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьёзной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции, — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что США осуждают любую подобную деятельность, «в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году».

Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках «запрета Хашогги», названного так в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашогги. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

В августе 2021 года Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио и попытался принудительно депортировать её в Минск за критику чиновников. Девушка улетела в Польшу и получила там политическое убежище.