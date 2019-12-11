Госдепартамент США внёс начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова в чёрный список. По версии Вашингтона, мужчина причастен к нарушению прав человека.
Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся злоупотребления и грубые нарушения прав человека в Чечне, — говорится в сообщении американского ведомства.
В Госдепе считают, что правительство РФ не принимает надлежащих мер для наказания должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека.
В санкционный список также попал бывший генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби. Его подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Кроме того, введены рестрикции против двух бывших должностных лиц Парагвая «за их причастность к крупным коррупционным делам»,
Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новые ограничения, предложенные конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, являются реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.
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