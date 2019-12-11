https://static.news.ru/photo/e0b9c702-1b76-11ea-9919-fa163e074e61_660.jpg Аслан Ирасханов Фото: chechnyatoday.com

Госдепартамент США внёс начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова в чёрный список. По версии Вашингтона, мужчина причастен к нарушению прав человека.

Мы с обеспокоенностью отмечаем продолжающиеся злоупотребления и грубые нарушения прав человека в Чечне, — говорится в сообщении американского ведомства.

В Госдепе считают, что правительство РФ не принимает надлежащих мер для наказания должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека.

В санкционный список также попал бывший генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби. Его подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Кроме того, введены рестрикции против двух бывших должностных лиц Парагвая «за их причастность к крупным коррупционным делам», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций за предполагаемое использование Россией химоружия. Новые ограничения, предложенные конгрессменами Майклом Макколом и Элиотом Ленсом Энгелем 30 июля, являются реакцией на отравление бывшего британского агента и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.