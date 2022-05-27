США ввели санкции против двух российских банков США ввели санкции против Дальневосточного банка и «Спутника» за связи с Северной Кореей

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США ввели санкции против двух российских банков за связи с Корейской Народной Республикой (КНДР), сообщается на сайте Министерства финансов страны. Под рестрикции попали Дальневосточный банк и самарский банк «Спутник». Помимо этого, в список вошли китайско-северокорейская авиакомпания Air Koryo Trading Corporation и гражданин Северной Кореи, проживающий в Белоруссии.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня ввело санкции против одного человека, двух банков и торговой компании за их поддержку разработки КНДР оружия массового уничтожения (ОМУ) и программ баллистических ракет, а также назначенной США национальной авиакомпании КНДР, — говорится в сообщении.

Представитель министерства Брайан Нельсон подчеркнул, что Вашингтон продолжит вводить ограничения, чтобы вернуть КНДР на дипломатический путь и заставить Пхеньян «отказаться от погони за оружием массового уничтожения». По данным ведомства, внесённые в санкционный лист лица напрямую поддерживали или занимались сбором средств для организаций, занимавшихся ядерными разработками.

Ранее Россия и Китай воспользовались правом вето во время голосования в Совбезе ООН за усиление санкций против КНДР. В качестве аргументации проект опирался на текст резолюции 2397 от 2017 года, где сказано, что в случае повторного проведения Пхеньяном ядерных испытаний или запуска баллистической ракеты ООН примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в Северную Корею.

25 мая Пхеньян запустил три баллистических ракеты в сторону Японского моря. Две из них упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Никаких сейсмособытий в Японском море после пусков учёные при этом не зафиксировали.