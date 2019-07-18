https://static.news.ru/photo/9f6fbe1c-a97c-11e9-ba84-fa163e074e61_1024.jpg Сигал Манделькер Фото: treasury.gov

Соединённые Штаты Америки внесли в санкционный список по «акту Магнитского» четырёх граждан Ирака, сообщила заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер. Вашингтон подозревает их в нарушении прав человека и прочих преступлениях.

В перечне значатся политики и бывшие губернаторы Ахмад Абдулла ад-Джабури и Нофаль аль-Акуба, а также главари ополченцев Райан аль-Килдани и Ваад Кадо. Последние два могли совершать грабежи, убийства и рэкет на территориях, освобождённых от «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), говорится на официальном сайте Минфина США.

Санкции по «закону Магнитского» вводятся в отношении иностранных официальных лиц и чиновников, которых Белый дом считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.

В мае 2019 года США внесли в аналогичный чёрный список 11 мексиканских граждан и 10 предприятий. В него вошли компании A&A Estudio Arquitectonico, Bodecarne, Grantura, Iyari, Jafiela Boutique, Valor Y Principio De Dar, писал News.ru.