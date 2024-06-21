США ввели санкции против более десятка россиян США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Министерство финансов США внесло в санкционные списки 12 граждан России, следует из обновленного перечня ведомства. Ограничения коснулись руководства «Лаборатории Касперского».

В частности, в черном списке оказались исполнительный директор компании Андрей Тихонов и управляющий директора в России и СНГ Анна Кулашова. Также министерство финансов ввело рестрикции против директора по развитию бизнеса «Касперского» Андрея Ефимова и директора по юридическим вопросам Игоря Чекунова.

Список американского ведомства содержит только паспортные данные и национальность граждан, однако они соответствуют сведениям на сайте «Лаборатории Касперского».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения США, наложенные на «Лабораторию Касперского», являются примером нечестной конкуренции. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон постоянно использует подобные приемы.

До этого сообщалось, что администрация США планирует 20 июня объявить о введении запрета на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября. Решение объясняют привилегированным доступом этого программного обеспечения к компьютерным системам в Соединенных Штатах.