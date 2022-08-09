США ввели санкции против Белоруссии за «ущерб демократии» Глава Госдепа Блинкен объявил о введении санкции против ста представителей властей Белоруссии

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США ввели санкции против 100 представителей властей Белоруссии и связанных с ними лиц, причастных, по мнению американских властей, к «подрыву демократических институтов», заявил 9 августа госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пояснил, что в санкционном списке также значатся члены парламента, окружные судьи и сотрудники служб безопасности, передает РИА Новости.

Сегодня мы объявляем о шагах по введению визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц правительства Белоруссии и связанных с ними лиц за участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или в препятствовании переходу Белоруссии к демократии, — заявил глава Госдепа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, что Россию и Белоруссию продолжат душить санкциями, чтобы Москва не смогла обходить рестрикции через Минск. Кроме того, президент страны призвал усилить деятельность некоторых направлений Комитета государственной безопасности (КГБ), чтобы действовать в рамках гибридной войны в мире.

Лидер республики также заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии из Евросоюза уже «прострелили себе голову». Он отметил, что в первую очередь санкционные ограничения вредят тем странам, которые их вводят. В связи с этим Лукашенко посоветовал европейским лидерам «думать», прежде чем вводить какие-то санкции.