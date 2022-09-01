США ввели санкции на экспорт в Россию и Китай компьютерных чипов

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Правительство США ввело санкции на экспорт некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Китай и Россию, пишет New York Times. По информации газеты, рестрикции коснулись высокопроизводительных графических процессоров от компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Подобные девайсы используются крупными интернет-компаниями. Издание пишет, что такие ограничения США стали последней попыткой использования полупроводников в качестве сдерживающего инструмента для давления на конкурентов и сохранения технологической гегемонии.

Администрация Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию, что является последней попыткой правительства США использовать полупроводники в качестве инструмента, сдерживающего достижения конкурентов в таких областях, как высокопроизводительные вычисления и искусственный интеллект, — сказано в тексте статьи.

Ранее Тайвань запретил экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем.

Позже в Минпромторге заявили, что Россия сможет обойтись без тайваньских чипов, так как ограничение на экспорт многих высокотехнологичных изделий, производимых Тайванем, неформально действовало и до 24 февраля.