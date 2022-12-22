США ввели дополнительные санкции в отношении группы «Вагнер»

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти США приняли решение ужесточить экспортный контроль за группой «Вагнер», пишет РИА Новости со ссылкой на документы американского минторга. Ведомство назвало «Вагнер» - «конечным военным пользователем», что сделало невозможными поставки группе целого ряда товаров.

По мнению министерство торговли США, это вводит дополнительные жесткие ограничения на возможности группы закупать снаряжение для спецоперации на Украине.

Ранее Пригожин заявил, что считает ЧВК «Вагнер» самой крупной и боеспособной частной армией в мире. Он подчеркнул, что военная компания достойно противостоит ВСУ и является решающей силой в этом направлении. По его словам, американцы вряд ли смогут обучить украинскую армию чему-то кардинально новому, поскольку бойцы ВСУ и сами могут преподавать боевое мастерство всему миру.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Если это произойдет, Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина заявила, что предприниматель не уважает главу ЛДПР Леонида Слуцкого. Основатель ЧВК «Вагнер», как указано в публикации, не раз лично встречался с главой Либерал-демократической партии, но не смог вспомнить примеров порядочности политика, а также его других выдающихся качеств.