США введут санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР

Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США планируют ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества РФ с КНДР и Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, приписываемые Северной Корее поставки вооружений РФ являются «прямым нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН».

Мы введем дополнительные санкции в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также Россией и Ираном, — подчеркнул Кирби.

США также намерены продолжать публиковать информацию, касающуюся якобы осуществляемых поставок оружия, отметил он. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками и партнерами «будут поднимать этот вопрос» в СБ ООН.

Ранее в зарубежных СМИ писали, что в течение последних недель Россия получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. Кроме того, по словам журналистов, уже весной «Россия может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана», что расширит возможности Москвы наносить удары по инфраструктуре Украины. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби высказал предположение, что КНДР отправила России по морскому пути более тысячи контейнеров с «военной техникой и боеприпасами». По мнению американского политика, «в ответ» Пхеньян хочет получить от Москвы истребители, ракеты класса «поверхность — воздух», бронетехнику, оборудование для выпуска баллистических ракет и передовые технологии.