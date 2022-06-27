США введут санкции против российских ЧВК и чиновников Белый дом: Госдеп и Минфин США введут санкции против российских военных и 500 чиновников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдеп и Минфин США введут ограничения на получение визы против 500 российских чиновников за «подавление инакомыслия» (несогласие с государственной позицией), написали на сайте Белого дома. Российских парламентариев также обвинили в «нарушении суверенитета» Украины. Помимо этого, санкции коснутся частных военных компаний (ЧВК) и подразделений Вооруженных сил России, которые участвовали в боевых действиях на Украине.

Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции в отношении частных военных компаний [России], действующих на Украине, российских воинских частей, которые были достоверно причастны к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, — указали американские власти.

Ранее представители Минфина США сообщили о том, что Госдеп ввел визовые ограничения против 635 россиян по обвинениям в «подавлении свободомыслия» и притязании на территорию Украины. В Вашингтоне уточнили, что рестрикции в том числе коснулись депутатов Госдумы, однако число российских парламентариев не стали называть.

США также хотят ограничить доступ к американским технологиям тем компаниям, которые поддерживают Россию. Под санкции, в частности, попадут полупроводники. При этом администрация США не уточнила, какое число фирм попадет под новые рестрикции. В последнее время Соединенным Штатам удалось сократить экспорт продукции на территорию РФ на 97%, отметили в Белом доме.