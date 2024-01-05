США введут пошлины на импорт луженой стали из ряда стран США введут пошлины на импорт луженой стали из Канады, Китая и Германии

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США введут таможенные пошлины на луженую сталь, поставляемую из Германии, Канады, Китая и Южной Кореи, сообщило американское Министерство торговли. В Вашингтоне считают, что поставки из этих стран осуществляются по цене «ниже справедливой», а Китай субсидирует производство этого товара.

Антидемпинговые пошлины для луженной стали из Германии составят 6,88%, из Канады — 5,27%, из Китая — 122,52%, из Южной Кореи — 2,69%. При этом американские власти решили не вводить аналогичные меры в отношении Британии, Нидерландов, Турции и Тайваня.

Ранее сообщалось, что просьба Чехии об исключении импорта российской стали из списка санкций явилась «камнем преткновения» при согласовании 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России. Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Прага обратилась к Евросоюзу с просьбой продлить до 2028 года льготный импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в рамках нового пакета санкций против РФ.

Подчеркивалось, что российская сталь необходима для автомобилестроительных предприятий Чехии — ключевого сектора экономики республики. При этом альтернативы для продукции из РФ Прага пока не может найти.