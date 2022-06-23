США введут пошлины на азотные удобрения из России

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Представители Минторга США считают, что производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси из России получают подпадающие под действие американских компенсационных мер субсидии. Они реализуют свою продукцию на рынке по заниженной цене. Речь идет о «Еврохиме» и «Акроне». С учетом данного обстоятельства сотрудники ведомства заявили, что наложат пошлины на российские азотные удобрения, говорится в сообщении, размещенном в федеральном реестре правительства США.

Министерство торговли США определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам КАС из РФ, — сказано в сообщении.

Ведомство представило свои оценки относительно предполагаемой индивидуальной ставки подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий для этих компаний. Для «Еврохима» данный показатель оценен в 6,27%, для «Акрона» — в 9,66%, для других производителей — в 8,47%.

Антидемпинговые пошлины на продукцию для «Акрона» могут составить 8,16%, для «Еврохима» и ряда других производителей — 23,98%.

Ранее американский обозреватель Кевин Столкин заявил, что сельское хозяйство США испытывает сложнейшие времена из-за государственной политики, приоритетом которой стали санкции против России, а не благосостояние Соединенных Штатов Америки. По его мнению, фермерам грозит разорение из-за беспрецедентных цен на топливо и отсутствия попавших под санкции удобрений.