https://static.news.ru/photo/059581d2-a0d0-11e9-92e6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Призыв Соединённых Штатов к Германии частично заменить в Сирии американских солдат немецкими говорит о желании в случае провала разделить неудачи со всем Евросоюзом. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Заявление США о желании заменить американцев в Сирии военнослужащими из Германии говорит о серьёзной панике и растерянности Вашингтона. Там видят провал своей политики не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке. Соединённые Штаты, понимая это, стремятся, как минимум, разделить с другими игроками на международной арене ответственность за Сирию, — цитирует РИА Новости Шхагошева.

По мнению депутата, выбор страны обусловлен тем, что Германия — самое сильное государство в ЕС.

Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки призывали Берлин направить наземные войска Германии в северо-восточный регион Сирии для частичной замены Вооружённых сил США. С таким предложением выступил специальный представитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.