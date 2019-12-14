Фото: Chickenonline/pixabay.com

Председатель городского совета Окленда (американский штат Калифорния) Ребекка Каплан считает, что проблему с бездомными можно решить, разместив их на пришвартованных у побережья кораблях.

По замыслу политика, судна можно брать в аренду, а платить за такое жильё бродяги будут из своего заработка. Каплан подчеркнула, что проблема бездомности встала острее в последние годы, на улицах...