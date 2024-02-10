США внезапно свернули создание «вертолета будущего» Defense News: США отказались от создания «вертолета будущего» после опыта СВО

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Армия США закрывает программу создания «вертолета будущего» Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) после анализа боевых действий на Украине. Об этом сообщает американское издание Defense News.

Отмечается, что на разработку вооруженного вертолета-разведчика уже было потрачено не менее двух миллиардов долларов. Американская армия также запросила ещё пять миллиардов на следующие пять лет, однако программу пришлось свернуть.

Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft, — пишет издание.

При этом известно, что вертолет должен был выполнять функцию вооруженного разведчика на поле боя, однако американцы решили не доверять машине подобные задачи. По мнению начальника штаба армии Рэнди Джорджа, воздушная разведка изменилась коренным образом. Уточняется, что вместо этого американская армия потратит больше средств на разведывательные беспилотники.

Ранее сообщалось о том, что солдаты Вооруженных сил США не смогли сбить иранский дрон Shahed-101, атаковавший военную базу в Иордании. Военным не удалось сбить БПЛА из-за отсутствия нужных систем противовоздушной обороны. Кроме того, на базе отсутствовало оборудование, позволяющее вовремя заметить дроны.