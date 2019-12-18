https://static.news.ru/photo/3692bcd2-2262-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Несуществующая страна из вселенной комиксов Marvel Ваканда появилась в списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, который был опубликован на сайте американского Министерства сельского хозяйства.

Вымышленное королевство обнаружил в списке торговых партнёров США исследователь Фрэнсис Цэнг, сообщает телеканал NBC News.

Я не верил своим глазам. Я поискал в Google, чтобы удостовериться, что это действительно вымышленная страна и я ничего не путаю, — рассказал Цэнг.

В ведомстве пояснили, что Ваканду включили в список торговых партнёров США, чтобы протестировать работу интернет-сервиса, после чего её требовалось удалить.

Теперь она удалена, — цитирует телеканал слова представителя Минсельхоза США Майка Илленберга.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп перепутал цвета американского флага, заполняя раскраску. Это произошло в ходе его визита в детскую больницу Огайо.