США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине Белый дом: США в пятницу объявят об очередном пакете военной помощи Украине

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Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В рамках пресс-конференции он заявил журналистам, что новый пакет будет состоять в основном из боеприпасов и снарядов для уже имеющегося вооружения украинских войск, включая РЗСО HIMARS и артиллерию.

Завтра у США будет очередной пакет военной помощи Украине, — сообщил он журналистам.

Транспортное командование США ранее сообщило, что Пентагон с начала СВО передал Киеву более 1,15 млн артиллерийских снарядов и 200 млн патронов. Общий вес военных грузов превысил 162 млн тонн. Для их перевозки были организованы 995 вылетов самолетов.

В феврале сообщалось, что высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) поступят на Украину только спустя девять месяцев. Дальность их действия составляет более 150 км. Боеприпасы можно запускать из ракетных комплексов M270 и HIMARS.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе заседании правительства страны и Еврокомиссии гарантировал западным партнерам, что ВСУ не будут использовать переданные Киеву дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России. Глава ведомства заверил, что страна готова координировать действия с государствами, предоставляющими военную помощь.