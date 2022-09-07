США в ООН поддержали позицию Киева по ЗАЭС США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

США на заседании Совбеза ООН поддержали позицию Украины по Запорожской АЭС. Вашингтон возложил ответственность за кризис вокруг станции на российскую сторону, сообщает РИА Новости.

Заседание по итогам визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС было созвано по инициативе России, которая обвиняет войска Украины в систематических обстрелах станции. В Москве сожалеют, что международное агентство в докладе по итогам поездки не указало источник огня.

Выступавший на заседании сотрудник американского представительства при ООН Джеффри Делаурентис поддержал идею о создании вокруг АЭС демилитаризованной зоны. Он также потребовал передать станцию под контроль Киева.

Сохраняющееся военное присутствие России в этом районе продолжает подвергать станцию и весь регион серьезной опасности. Мы вновь призываем Россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах и вокруг них, вернуть полный контроль над ними Украине, — подчеркнул сотрудник постпредства.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил: ответственность за последствия обстрелов Запорожской АЭС ляжет на Украину и те страны, которые не препятствовали действиям украинских боевиков. Дипломат отметил, что украинские боевики постоянно покушаются на физическую целостность станции, атакуют ее с помощью артиллерии, диверсионных групп и беспилотников.