США в конце декабря объявят о последнем пакете помощи Украине Кирби: США направят в декабре последний пакет военной помощи Украине

Фото: МО Украины

Соединенные Штаты направят в декабре еще один пакет военной помощи Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Чиновник добавил, что после этого средства закончатся и потребуется одобрение конгресса для дальнейшей поддержки Киева.

Мы по-прежнему планируем передать Украине дополнительный пакет [военной] помощи позже в этом месяце, — сказал Кирби.

Ранее сенат США отклонил пакет помощи, в который входит поддержка Украины, Израиля и Тайваня. Общая сумма пакета составляет $119 млрд. Против законопроекта проголосовал 51 сенатор, за — 49 человек. Причиной разногласий стал вопрос охраны американской границы, на чем настаивают республиканцы. Пока в Белом доме не изменят подходы к этому вопросу, консерваторы не поддержат выделение средств для Украины.

Тогда Кирби заявил, что США не могут дать Украине никаких гарантий относительно продолжения помощи. Причиной подобной ситуации он назвал позицию парламента, отказывающегося утверждать запрос американской администрации на ассигнование дополнительных средств.

Обозреватель немецкого издания RND Кристиан Шульц обращал внимание, что объем финансовой помощи Украине, выделяемой странами Запада, снизился на 87%. Сокращение поддержки наблюдается сразу в нескольких сферах. Аналитики считают, что это явление связано с внутриполитической ситуацией в США.