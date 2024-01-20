США четвертый раз за неделю обстреляли Йемен Кирби: силы США нанесли три новых удара по позициям хуситов в Йемене

Фото: МО США

Силы США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, это уже четвертая серия «упреждающих действий против ракетных установок хуситов» за неделю.

Этим утром силы США нанесли три успешных удара в целях самообороны против объектов хуситов в Йемене. Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар в данном случае противокорабельными ракетами, — сказал Кирби.

Политтехнолог Марат Баширов ранее заявил, что события в Красном море свидетельствуют о том, что США и их союзники загнали себя в ловушку, из которой теперь вряд ли выберутся. Военное противостояние между йеменскими хуситами и американцами развивается весьма неожиданно, считает аналитик, причем, несмотря на всю свою мощь, США терпят удар за ударом.

Баширов напомнил, что через Красное море проходит примерно 15% всех мировых грузоперевозок. Если движение там остановится или существенно ограничится, это нанесет западной экономике колоссальный ущерб.

До этого хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Ракеты «упали в воду рядом с судном», не причинив вреда. Это уже третье нападение хуситов на коммерческие плавсредства за три дня.