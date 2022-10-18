США в ближайшие недели поставят Украине NASAMS

Фото: Tass/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский власти рассчитывают в ближайшие недели передать Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом сообщил чиновник Пентагона, пишет ТАСС.

Мы рассчитываем постараться доставить первые [NASAMS] на Украину в течение следующих нескольких недель, — приводит агентство слова неназванного представителя Минобороны США, выступавшего на пресс-конференции.

Чиновник добавил, что Вашингтон уже передал Киеву большой количество разных средств ПВО, включая более 1,4 тысячи переносных ракетных комплексов Stinger.

Всего США намерены поставить Украине восемь таких систем. Поставки будут осуществляться в рамках программы по содействию безопасности Украины. Это предполагает заключение Пентагоном контрактов напрямую с производителями, а не предоставление техники Киеву из запасов Пентагона.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на страну «просыпался золотой оружейный дождь». По его словам, «осадки» прошли в течение последних двух дней в таком объеме, о котором Киев «и близко не мечтал».