США в ближайшие недели начнут выделять Киеву помощь в размере $4,5 млрд Глава Минфина США Йеллен: Киеву в ближайшие недели выделят помощь в размере $4,5 млрд

Фото: IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun / Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в ближайшие недели предоставит Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов. По ее словам, Вашингтон рассчитывает, что союзники США также активизируют оказание экономической помощи Киеву. Она добавила, что суммарная экономическая помощь Соединенных Штатов Украине составит 13 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Мы призываем партнеров и союзников присоединиться к нам, без промедления выполнив имеющиеся обязательства перед Украиной и предприняв дополнительные шаги, чтобы помочь Украине продолжить обеспечивать работу жизненно важных общественных служб, — рассказала Йеллен.

Она также объявила о намерении «лучше разобраться в перспективах украинской экономики» и «финансовых потребностях Киева на следующий год». Йеллен также подтвердила приверженность США к введению дополнительных санкций против России и потолка цен на российскую нефть.

Глава одного из крупнейших банков в мире JPMorgan Chase Джейми Даймон ранее заявил, что США и мировая экономика могут вполне вероятно столкнуться с рецессией в течение полугода. Он добавил, что основными факторами стали значительное повышение процентных ставок, конфликт на Украине, бешеная инфляция и непредсказуемая политика ФРС США. Банкир отметил, что Европа уже находится в рецессии.