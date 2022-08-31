США увидели прогресс в переговорах о потолке цен на российскую нефть Глава Минфина США заявил о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть в рамках G7 заметно прогрессируют. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, подобное ограничение позволит снизить доходы РФ, одновременно установив бесперебойные поставки топлива на мировые рынки. Слова министра приводит РИА Новости.

Я оптимистична в существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся «семерка» в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность, — сказала Йеллен.

Она также добавила, что введение предела цен снизит доходы РФ и установит бесперебойные поставки нефти на рынок, таким образом снизив давление на стоимость энергоносителей для граждан США, Великобритании и всего мира.

В ходе саммита стран G7 в конце июня лидеры государств-участников подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России. При этом была достигнута предварительная договоренность об ограничении цен на нефть и газ из РФ. По информации агентства Bloomberg, обсуждаются ограничения стоимости на уровне $40–60.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия располагает самыми большими резервами газа в мире. Глава госкорпорации на годовом общем собрании Международного делового конгресса отметил, что некоторые месторождения, которыми «Газпром» сейчас занимается на Ямале, будут работать до 2132 года.