США усомнились в эффективности предложения Китая по Украине Белый дом раскритиковал идею Китая о немедленном прекращении огня на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Предлагаемое Китаем немедленное прекращение огня на Украине не станет шагом к прочному миру, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, которые приводит РИА Новости, попытки Пекина выступить в качестве посредника в разрешении конфликта могут носить однобокий характер.

Прекращение огня прямо сейчас станет, по сути, ратификацией российских завоеваний. Мы не считаем, что это шаг в сторону справедливого и прочного мира, — цитирует агентство слова Кирби.

Он призвал лидера КНР Си Цзиньпина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы он выслушал украинскую сторону, а не только российскую точку зрения.

Ранее сообщалось, что Китай опубликовал программу урегулирования украинского кризиса, состоящую из 12 пунктов. В ней Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, отказу от менталитета холодной войны и заявляет о необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров. Также в программе говорится о содействии экспорту зерна, о необходимости прекращения односторонних санкций, а также о содействии постконфликтному восстановлению Украины.

По мнению экс-главы американской разведки Рика Гренелла, США грозит катастрофа, если они позволят КНР реализовать свой мирный план по Украине. Он пояснил, что Вашингтон не сделал ничего для продвижения мира на Украине, а Китай на данный момент побеждает, поскольку опередил администрацию США в данном вопросе.