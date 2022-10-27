Politico: США ускорят размещение атомных бомб в Европе

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе, сообщает Politico. Отмечается, что на базу НАТО на территории континента их должны доставить уже в декабре, раньше, чем планировалось. Изначально размещение планировалось отложить до следующей весны. Авторы публикации подчеркивают, что решение было озвучено на закрытой встрече Североатлантического альянса в Брюсселе.

С учетом нарастания ядерной риторики России часть союзников попросила продолжить консультации в НАТО, чтобы обеспечить постоянную готовность и последовательную передачу сообщений, — цитирует издание фрагмент дипломатического документа.

С журналистами по этому поводу поговорил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер. Он сказал, что Вашингтон не намерен детально обсуждать вопрос о ядерном арсенале. По его словам, модернизация в рамках программы B61 ведется уже много лет.

Старые вооружения меняются на более современные. Модернизация никак не связана с текущими событиями на Украине, — добавил Райдер.

Ранее обозреватель пан-арабского телеканала Al Mayadeen Ахмад Хадж Али высказал мнение, что размещение в Восточной Европе близ границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США «Кричащие орлы» якобы говорит о начале глобального конфликта.

По мнению журналиста, Штаты и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, который позволит им достичь поставленных целей.