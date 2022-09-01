США упрекнули в игнорировании предостережений Путина по НАТО Экономист Сакс: США напрасно проигнорировали предостережения Путина по НАТО

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Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в эфире Democracy Now!, что США напрасно проигнорировали предостережения президента РФ Владимира Путина о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО. Эксперт отметил, что Соединённые штаты отказались от дипломатии в погоне за реализацией идеи однополярного мира. Он добавил, что конфликт на Украине можно было бы избежать, если бы Вашингтон использовал дипломатию.

Президент Путин годами повторял: «Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию». Москва предостерегала: «Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся». Но Вашингтон отверг эти призывы, — рассказал Сакс.

Он добавил, что в настоящее время излишняя милитаризация привела к тому, что США действуют исключительно в своих интересах.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными. По мнению главы государства, единый ответ Европы на специальную операцию на Украине «смог удивить российского президента Владимира Путина». Немецкий канцлер отметил, что санкции против Москвы являются важным средством давления, чтобы прекратить украинский конфликт.