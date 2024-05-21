США угрожают Китаю новыми санкциями за дружбу с Россией Блинкен: США и ЕС продолжать вводить санкции против Китая за сотрудничество с РФ

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты и Евросоюз планируют расширить санкционное давление на Китай за сотрудничество с Россией, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в конгрессе. По его словам, которые передает РИА Новости, КНР поддерживает оборонно-промышленный комплекс РФ. Однако, как признал Блинкен, доказательств о поставках оружия у США нет.

Мы уже ввели санкции против более чем 100 китайских компаний, которые, по нашим данным, причастны к поставкам продукции двойного назначения и другой продукции, находящейся под санкциями, и мы продолжим делать это, — сказал он.

Блинкен утверждает, что 70% импортируемого Россией машинного оборудования и 90% микроэлектроники приходит из Китая. По его мнению, так у РФ появляется возможность «с рекордной скоростью» производить вооружение.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что электромобили, произведенные в Китае, стали более качественными, поэтому США ввели на них санкции. Он назвал действия Вашингтона примером недобросовестной конкуренции.

Министерство коммерции КНР, в свою очередь, внесло в список ненадежных организаций три американские компании: General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Меры приняты в связи с продажей вооружений Тайваню.