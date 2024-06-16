США ударили по одному из мировых лидеров ИГ NBC: американские войска совершили авиаудар по одному из главарей ИГ в Сомали

Фото: US Army

Вооруженные силы Соединенных Штатов совершили авиаудар по членам «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Сомали, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. Целью данной атаки был один из главарей ответвления организации Абдулкадир Мумин.

Согласно публикации, авиаудар был нанесен 31 мая в 81 километре от города Босасо. Предполагается, что в 2023 году Мумин незаметно превратился в «мирового лидера террористической группировки». В ходе атаки были ликвидированы трое террористов. При этом не уточняется, был ли среди них Мумин.

Источники канала отметили, что лидер группировки причастен к многочисленным убийствам в Сомали, произошедшим за последние 10 лет. В общей сложности на территории страны находятся около 100–200 членов ИГ. Кроме того, небольшие ответвления организации функционируют в Африке, в том числе в Демократической Республике Конго, Ливии и Мозамбике.

Ранее Центральное командование США объявило об уничтожении беспилотника и двух противокорабельных баллистических ракет в южной части Красного моря. Уточнялось, что они принадлежали правящему в Йемене движению «Ансар Аллах» (хуситы).