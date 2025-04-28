США требуют от европейской страны передать их ПВО Украине Kathimerini: США требуют от Греции передать ПВО Patriot Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США обратились к Греции с просьбой передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, сообщила греческая газета Kathimerini. Американская сторона просила Афины передислоцировать находящиеся в их распоряжении дивизионы ПВО на украинскую территорию.

Согласно публикации, такой шаг связан с тем, что Соединенные Штаты сокращают военную поддержку Киева, и теперь ответственность за передачу вооружений ложится на европейские страны. Однако, по данным издания, Греция в настоящее время сосредоточена на создании собственного многоуровневого противовоздушного щита и не готова передать ЗРК Patriot Украине, так как они составляют значимую часть национальной системы безопасности.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос планов западной «коалиции желающих» перебросить войска на территорию Украины. По его словам, европейские государства буквально желают возродить нацистскую идеологию. Однако такие шаги, по мнению политика, могут вывести Европейский союз на тропу войны. С Россией нельзя вести диалог с позиции превосходства.

До этого британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой президент Украины Владимир Зеленский просит своего американского коллегу Дональда Трампа о помощи. Она подражает фреске Микеланджело Буонарроти «Сотворение Адама», но действующими лицами стали известные мировые политики.